Oslo

– Noen har det ikke bra hjemme. Da må politikerne gripe inn og finne ut hva som ligger bak, sier Zannachi, leder for Stovner ungdomsråd og styremedlem i Elevorganisasjonen i Oslo, til Aftenposten.

Lørdag kveld ble én person skadd da ungdommer kastet stein på natteravner som patruljerte på Stovner.

Zannachi har vokst opp med noen av de aktuelle ungdommene. Han sier at de kommer fra et miljø som ikke tilsier slike handlinger, og at de er annerledes enn det mediene framstiller dem som.

– Jeg tror det handler om at de kjeder seg, det er sent på kvelden og de har lyst til å tøffe seg litt for vennene, sier Zannachi.

Ungdomsrådslederen etterspør et bedre fritidstilbud, og at Oslos politikere i større grad prioriterer ungdomsklubber og andre arenaer for ungdom i bydel Stovner.

Utspillet hans kommer samme dag som det skal være samtaler mellom politiet og Natteravnene. Dette etter en måned der natteravner to ganger er blitt angrepet og kastet stein på i Groruddalen.

– Min frykt er at natteravnene blir bedt om å la være å gå igjen. Da vil gjenglederne rope hipp hurra, og det gjør meg forbanna. For hva blir det neste? Skal gjengene skremme bort alle som går tur med hunden, eller som er på vei til butikken, sier medlem av Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Vestli skole, Raymond Kristiansen, til Klassekampen tirsdag.

Stortingspolitiker Jan Bøhler (Ap), som selv er fra Groruddalen, mener at et mer synlig politi på gateplan er løsningen på situasjonen.

– De må gå rundt for å snakke med folk, de må bli kjent med unge som er i faresonen for å havne i kriminelle gjenger, og de må prøve å få kontakt med foreldrene deres. Det kan bare lykkes om det er faste folk som jobber i det samme området over flere måneder og år, sier Bøhler til Klassekampen. (NTB)

