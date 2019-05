I inntil sju uker hver sommer har Barne- og ungdomssenteret på Holmlia (BUSH) arrangert sommerferie for ungdom og barnefamilier som ellers ikke ville hatt råd til å dra noen steder i sommerferien. Et av de faste stedene senteret har arrangert ferietilbud siden begynnelsen på 1990-tallet er på Håøya i Oslofjorden. Nå kan det bli slutt på det, og det er Oslo kommune selv som kaster dem ut.

Reagerer sterkt

Bystyrepolitiker og Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, reager sterkt på at BUSH nå ikke får være på Håøya.

– Jeg reagerer sterkt på at BUSH nå kastes ut. Dette betyr at et tilbud som har betydd mye for økonomisk vanskeligstilte familier nå blir borte. Det kan ikke vi akseptere, sier Solberg til Dagsavisen.

Årsaken er at Oslo kommune skal gjøre en del vedlikehold på sin bygningsmasse i sommer, og har lovet KFUK/KFUM å få leie bygningene i ettertid.

– Dette er en oppgave som jeg vet BUSH også kunne gjort. Jeg er selvfølgelig positiv til at også andre organisasjoner bruker øya, men ikke på bekostning av tilbudet til BUSH, sier Solberg.

I dag er det bystyremøte, og i forkant av møtet har Solberg innkalt miljø- og samferdselskomiteen til et ekstraordinært møte, der Håøya er eneste sak.

– Høyre tok opp saken i forrige komitémøte, men da hindret venstresiden oss i å behandle saken, med henvisning til at den ikke sto på sakskartet. Som komitéleder kan jeg innkalle til et ekstraordinært møte, og det gjør jeg nå, sier Solberg, som håper å få med seg komiteen til å snu i denne saken, slik at BUSH fortsatt kan gi barn og unge et sommertilbud på Håøya.

Solberg håper at saken blir behandlet i dagens bystyremøte.

Mister tilbud

Daglig leder i BUSH, Roland Ingmar Daus, synes det er trist at de ikke får være med videre.

– Vi føler oss utestengt, og ønsker at vi kunne vært invitert med på et samarbeid. Vi har ikke noe imot at KFUK/KFUM også er med, men det burde være mulig å få til et samarbeid, sier Daus til Dagsavisen.

BUSH har hatt mange av sine leire på Håøya om sommeren, og har der hatt en liten base i form av et lite hus som kalles Stallhytta. Dette har de benyttet til overnatting og til å oppbevare utstyr som kanoer, fiskestenger og redningsvester.

Ønsker samarbeid

For å arrangere sommerleirer leier de også andre hytter og hus på øya.

– Vi har tidligere vært med på å pusse opp bygninger på Håøya, og vil gjerne være med på det igjen. Det vi ønsker oss er et samarbeid, slik at vi fortsatt kan gi ungdom og barnefamilier dette tilbudet, sier Daus.

Styremedlem Knut Smedsvig i BUSH har vært med på å arrangere turer til Håøya i mange år, og håper på at de fortsatt kan få være der ute.

– Potensielt er det rom for nærmere 7.000 overnattinger der ute i sesongen. Det blir for stort å drive for kun en organisasjon. Senest i går fikk vi beskjed om at vi har fått et tilskudd fra BUFDIR på 800.000 kroner til ferietilbud til våre ungdommer og barnefamilier. For oss handler det om å videreføre et godt tilbud, sier Smedsvig.

