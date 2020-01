Ung mann med gjengtilhørighet siktet i Prinsdal-saken

Av Steinar Schjetne

Den 20 år gamle mannen ble pågrepet tirsdag fordi han oppbevarte et skytevåpen i Oslo sentrum, og han er siktet for drapet i Prinsdal eller for å ha medvirket til det. Det framgår ikke av fengslingskjennelsen hvilken rolle politiet mener 20-åringen hadde.

Retten fastslår at det foreligger bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare dersom han blir løslatt.

– Mannen er allerede varetektsfengslet i fire uker på bakgrunn av grov ulovlig bevæpning på offentlig sted. Han ble fremstilt i Oslo tingrett torsdag, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Retten har ilagt brev- og besøksforbud i de to første ukene av fengslingsperioden.

Godt kjent for politiet

Da han ble pågrepet tirsdag, var det andre gang på kort tid at Oslo-mannen ble tatt med våpen. 20-åringen er dessuten tidligere domfelt for ikke å ha etterkommet politiets pålegg da han var involvert i et masseslagsmål ved Bogerud T-banestasjon i sommer.

«Siktede er godt kjent for politiet, og han har som nevnt en tilknytning til gjengmiljøet», heter det i fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett, som også poengterer at det de siste ukene har «oppstått en svært spent situasjon mellom gjenger i Oslo sør og øst som siktede er en del av».

Oslo-mannen er dermed den tredje som blir siktet i drapssaken i Prinsdal. Halil Kara (21) ble skutt og drept utenfor Prinsdal Grill fredag kveld for en uke siden. En kamerat av ham ble knivskadd i basketaket som fulgte.

Tatt på grensen til Ungarn

Den antatte hovedmannen, også han 20 år gammel, ble pågrepet på grensen mellom Ungarn og Serbia torsdag. Norsk politi var fredag på vei til Ungarn for å avhøre mannen. Prosessen med å få ham utlevert til Norge er igangsatt.

– Vi har sendt papirer nedover til Ungarn, men det er for tidlig å si når han kan være her. Han har ikke fått oppnevnt noen forsvarer, sa politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt torsdag ettermiddag.

En 18 år gammel antatt medvirker er også pågrepet og siktet. Han erkjenner ikke straffskyld og regner ifølge sin forsvarer, advokat John Christian Elden, med å bli sjekket ut av saken når den er tilstrekkelig opplyst.

Samtykker til fengsling

– Han erkjenner ikke straffskyld og stiller seg uforstående til hvorfor han er pågrepet og siktet i saken, sier Elden.

18-åringen samtykker likevel til fire ukers varetektsfengsling. Fengslingsspørsmålet blir avgjort ved kontoforretning fredag.

Politiet har en formening om rollene de tre har tatt, men har fortsatt ikke fått klarhet i hva som er drapsmotivet. Etter det NTB forstår mener politiet at 18-åringen ikke var hovedgjerningsmannen, men at han har hatt en medvirkerrolle.

– Vi holder kortene fortsatt litt tett og sitter på ganske mye informasjon, men det kan skje ytterligere utvikling i saken, sa Metlid torsdag.

