Ung mann alvorlig skadd etter knivstikking i Oslo

VG fikk først inn tips om den spesielle saken, der politiet er svært tilbakeholdne med opplysninger.

– Vi vet svært lite. Vi vet hvem han er, men jeg kan ikke si mer enn at det er en ung mann, over 18 år, han møtte alene på legevakten med alvorlige, men ikke kritiske skader. Vi har så langt ingen opplysninger om mulig gjerningsperson eller hvor dette har skjedd, men vi vet at det har skjedd i Oslo sentrum et sted rundt klokka 20.50 torsdag, så vi ønsker informasjon fra alle som kan ha sett noe som kan knyttes til dette, sier krimleder Trine Jorkjen til NTB.

Fredag morgen ønsker Jorkjen ikke å si noe om hvem offeret er eller hva han har forklart.

– Han er innlagt til behandling, vi vet ikke noe om status der nå, sier Jorkjen.