Oslo

Puben som har vært et viktig kulturtilbud i Oslo, med operakvelder de siste 25 årene, kan ikke lenger holde åpent med servering etter klokken 01.00. De innskrenkede åpningstider gjør det for vanskelig å få puben til å gå rundt.

Nye regler

Bystyret sier at bare «sentrumsgater» får lov å ha skjenkebevilgning til klokken 03.30. Forskriften trådte i kraft 14.juni i år, og fra 14.september gjelder den alle steder. Plasseringen til Underwater pub går akkurat utenfor grensen. Eier av Underwater pub, Margaret Herron, er lei seg for at puben hun har drevet i flere år nå må lukke dørene.



– Jeg har drevet med dette fordi jeg mener operakveldene og tilbudet det gir er viktig, sier Herron.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Opera til folket

Stedet som er omtalt verden over, blant annet i New York Times, Lonely Planet Guides samt aviser i Moskva og Australia holder torsdag 28. juni sin siste operakveld. Det er nettopp operaen og følelsesbeskrivende musikk som er selve kjerner til Underwater pub, forteller Olav Aamodt som har vært den ansvarlig for operakveldene.



– Det har vært fantastisk å drive med dette i over 25 år, og det er synd av bystyret gjorde det de gjorde. Jeg er veldig skuffet.



– Ved å arrangere gratis operakvelder, ønsket vi å øke interessen for denne kunstformen, spesielt for de som ikke hadde et forhold til dette fra før, sier Aamodt.

– En trist dag for kulturoslo

Sangeren Rein Alexander er en av de trofaste besøkende, og har siden 1993 sunget der fast i mange år og ser på stedet som et viktig springbrett for sin karriere



– Da jeg hørte at puben skulle legges ned ble jeg helt satt ut og måtte sette meg ned. Det er så uendelig mange som vil bli lei seg, forteller han.



En sterkt berørt Rein Alexander, forteller varmt om hvordan han feiret alle sine livsmilepæler på denne puben, om det sterke og varme miljøet, og vennskapsbånd han vil ha resten av livet.

– Puben er den eneste av sitt slag i hele Norge og alle de største operasangerne vi har i landet startet her. Underwater har blitt en slags institusjon, som et siste ledd i utdanningen til operasangere. Her får unge, lovende talenter mulighet til å prøve seg foran et publikum som bryr seg. Vi har Olav, som er et levede orakel når det kommer til opera, å takke for det.

Les også: Opera om homofil kjærlighet