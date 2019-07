– På det ene bildet er det to valper, så det er minst to valper i årets kull, forteller Espen Marker, som i sommer er regionalt rovviltansvarlig for Statens naturoppsyn i Oslo og Akershus, til Rovdata.no.

Tre kameraer i Østmarka ble kontrollert mandag. Det var minst to sikre observasjoner av ulvevalper.

Det er knyttet spenning til hvor faren kommer fra. DNA-analyser gjøres i løpet av høsten for å finne ut dette.

Det er et høyt nivå av innavl i ulvereviret i Østmarka. Ledertispa som har fått valper, er selv resultat av en paring mellom far og datter. I fjor ble det født fem valper, og da var faren en valp fra det samme reviret året før.