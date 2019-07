Oslo (Dagsavisen): Friidrettsutøver Karsten Warholm er bare 23-år gammel og har allerede oppnådd resultater store idrettsstjerner bare har kunnet drømme om. I løpet av to år har han slått europarekorder, norgesrekorder, vunnet EM, blitt verdensmester. Han er med andre ord en av Norges største idrettsprofiler. Hvordan klarer man da å holde beina plantet på jorda? Dagsavisen møtte Warholm i en suite på Amerikalinjen hotell i Oslo under lanseringen av avtalen med Puma tirsdag ettermiddag. Det er siste intervju for dagen, men Warholm er møter opp like blid og jordnær som portrettert tidligere. Kanskje er det sistnevnte som er en viktig ingrediens i suksessen til mannen fra Ulsteinvik.

– Jeg henger med samme folk nå som før, og har aldri følt noe behov for å lene suksessen min på noe annet enn å fortelle meg selv på rommet mitt etter et renn at det var et godt arbeid, og så begynner vi på nytt i morgen igjen. Det er disse tingene jeg holder fast i. De enkle tingene har gjort at jeg fortsetter å levere et resultat, sier Warholm.

Ikke noe ferie

Warholm har en fulltidsjobb som toppidrettsutøver, hatt en kjæreste de siste fire årene, bor med kompiser i Oslo, skal være med familie, og i tillegg prøve å få nok tid til å la kroppen hvile. Det er ikke alltid en like enkel kabal å legge opp, men likevel en viktig faktor for suksessen videre for 23-åringen.

– Jeg får ganske mye tyn fra gutta, og kjeft fra dama for å være dårlig på å gjøre ting og sette av tid. Jeg prøver å slappe av, men dama vil jo på ferie og sånt og det sier jeg at det går jo ikke, ler Warholm, og innrømmer at å ha gamle kjente rundt seg hjelper på motivasjonen.

– Jeg prøver å få alle tingene til å passe meg, men jeg tror det er viktig å ha de vennene jeg alltid har hatt, og ha de folka jeg alltid har hatt rundt meg, slik at jeg fortsatt kan være motivert i jobben min. Det blir ikke noe rød løper framover, det kan du bare drite i! Fortsetter han smilende.

– Hvordan reagerer vennene dine på din suksess?

– Når Bjørn (Pumas administrerende direktør) skaffer meg en hilsen fra Pep Guardiola så klikka det for gutta, men det er veldig sjeldent på mine vegne, det er litt digg, sier han.

Så langt virker det ikke som om Warholm har noe problem i å holde beina godt plantet på bakken. Til tross for å nå være Pumas ansikt utad etter å ha sikret seg en solid langtidsavtale, og dermed fått hilsener fra stjerner som Usain Bolt og Manchester City-manager, Pep Guardiola, er ikke trener Leif Olav Alnes bekymret for rød løper eller for mye «kjendisstatus».

– Han er veldig flink til å ha beina plantet på jorda og jeg jobber så klart med å beholde han her, men det tror jeg ikke er et problem. Vi har en stor idrettsglede og det er viktigst for meg at vi ikke mister den, vi må jakte egen-applausen, forteller Alnes til dagsavisen.

Verdensrekord

Målet videre er å forsvare verdensmestertittelen i Qatar-VM i September, men Warholm er likevel klar på at det blir en tøff oppgave.

– Når man har vunnet VM en gang så er det naturlig at man skal forsvare det, og sikter på det. Samtidig så er det litt vanskeligere også, det er jo fler som vil ha gullet. Som regel klarer ikke folk å forsvare disse gulla, det er veldig tøft og nå er nivået skyhøyt. Samtidig så har jeg tatt nye steg og det kan kanskje redde meg, vi får se, sier han.

– Tror du det er mulig å sette ny verdensrekord under VM?

– Jeg hadde ikke takket nei liksom. Den ligger jo litt der framme, men samtidig så hadde jeg et løp nå (i London) med potensial, så det blir spennende å se hvordan det ville gått dersom det var helt feilfritt. Jeg tenker selvfølgelig litt på det, men det er ikke noe mer enn det, jeg stresser ikke, smiler Warholm. Warholm satt nemlig ny europarekord på 400 m hekk, for andre gang, i London for en uke siden, med tiden 47,12. Den nåværende verdensrekorden har amerikaneren Kevin Young på 46,78.

Trener Alnes derimot vil ikke fokusere på en mulig verdensrekord for Warholm.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Det har vist seg før at når folk jakter rekorder, så er ikke det noen lur ting å gjøre. Det handler om å løpe så fort du kan, og løper du fort nok så tar du rekorden, forteller Alnes.

En ting som er i fokus for treneren er å forsvare verdensmestertittelen, da gjelder det å rette opp i småfeil og ikke tabbe seg ut.

– Det er krevende at VM går på et såppas sent tidspunkt, både for oss, og andre. Noen kommer til å drite seg ut, så er det om å gjøre at det ikke er oss, fortsetter han og forteller at det mentale har stort fokus på trening fram mot VM.

Godt forhold

Det gode forholdet mellom trener Alnes og Warholm er noe flere, både i og utenfor idretten, har lagt merke til, og Warholm mener at nettopp det forholdet har vært viktig for han i sin karriere.

– Det (forholdet) har helt klart spilt en stor rolle. Vi har en veldig ærlig tone, så han har fortalt meg flere ganger når vi må ta tak. Om det er kosthold, treninga eller døgnrytme. Han er der og passer på, men likevel så er han flink til å ikke gå inn å si at «sånn må det være», liksom. Han gir meg en pekepinn, så står jeg fritt til å gjøre det jeg vil, forteller han, og innrømmer at han ikke vil skuffe treneren sin.

– Jeg vil ikke at Leif skal sitte og lete etter hundredeler, så skal jeg ut og gå tiendedeler. Det blir en dårlig balanse.

Foreløpig i år har valget falt på å løpe færre løp for Warholm, dette innrømmer han er for å både «forebygge skade og for å «ikke bli lei».

Motivasjon

Hva gjør man egentlig hvis man har nådd alle målene sine før man har fylt tjuefem? Warholm er nemlig ikke veldig langt unna å ha vunnet det som er å vinne i tillegg til å slå store rekorder,- Det er ikke noe å legge skjul på at det kan være store muligheter for at «toppen» er nådd om noen år.

– Det er umulig å si hvordan tidene vil forandre seg, akkurat der hvor jeg er nå så er jeg jævlig motivert for det greiene her og man blir avhengig av å få det til, vinne, og sette nye rekorder, så jeg kommer mest sannsynlig til å «pushe», så får vi se. Begynner det å bli tøft, må jeg revurdere ting, sier han.

– Hva gjør man da?

–Altså, da må man enten få det til å funke eller slutte. Det er en av to ting.

–Er du redd for å miste motivasjonen?

– Ja, selvfølgelig. Jeg liker jo å holde på med det, men samtidig så er det en naturlig prosess, akkurat nå står jeg ikke i fare for det.

Warholm har likevel flere alternativer dersom motivasjonen skulle forsvinne, han løper både med og uten hekk, og tok blant annet gull i innendørs-EM der han løp inn på 45,05 på 400 meter flatt.

– Det er klart sånne ting kan være en fin måte å variere på for å «booste» motivasjonen. Jeg har jo egentlig flere valgmuligheter, og det er greit å ha, men jeg kommer ikke å benytte meg av dem med det første, avslutter Warholm og sier at han «digger livet sånn som det er nå».