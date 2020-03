Tvangsflyttes fra rusinstitusjon: – De er ikke behandla på en skikkelig måte

Torsdag fortalte Dagsavisen at Oslo kommune oppretter midlertidige institusjonsplasser for rusavhengige som er smittet av korona, på Vestli Rehabiliteringssenter i Oslo. Problemet er bare at der bor det jo folk allerede. Rusavhengige som ikke ruser seg aktivt, men er på vei ut i samfunnet igjen har små leiligheter der, men bor der gjerne i flere år før de er klare for egen bolig.

Onsdag fikk de plutselig beskjed om å pakke, fredag er mange ute allerede. Beboerne og deres organisasjon Rio reagerte kraftig på tvangsflyttingen. Nå reagerer også Oslo Rødt.

– Jeg har forståelse for at Velferdsetaten må finne tiltak, men måten dette er blitt gjort på, på en så brå måte, skaper usikkerhet, sier Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Lederen for Oslo Rødt mener at beboere på rehabilitering trenger trygghet og ro, ikke brå endringer.

Les også: Slik ruster sykehusene seg mot korona-eksplosjon (+)

Ikke behandlet skikkelig

– Om man var litt løsningsorienterte er jeg sikker på at man kunne funnet et hotell man kunne brukt, sier Mobasheri.

Han peker på at mange hoteller står tomme i dag, og er sikker på at veldig mange vil bidra, sier han.

– Hensynet til beboerne på institusjonen er ikke gitt nok vekt. De er ikke behandla på en skikkelig måte. Det synes jeg er dumt, sier han.

Mobasheri viser også til at Velferdsetaten prøvde å legge ned institusjonen før jul. Det ble stoppet av bystyret den gang. Nå frykter han for framtida til Vestli Rehabiliteringssenter.

– Krisa går systematisk ut over de mest sårbare i samfunnet. Vi må alltid ha de mest sårbare gruppenes perspektiv med oss når vi skal sette i gang tiltak, sier Mobasheri.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

– Beboerne bidrar i dugnaden

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold Omar Samy Gamal (SV) er sjefen til Velferdsetaten, og den politisk ansvarlige. Han forklarer i en epost til Dagsavisen at mottaket opprettes for å unngå at koronasmittede smitter videre i rusmiljøet.

– Beboerne på Vestli bidrar i den store dugnaden mot korona gjennom den midlertidige flyttingen, slik at koronasyke rusavhengige får et trygt sted å oppholde seg med kompetent og god behandling, skriver han.

Gamal mener Vestli er den eneste institusjonen som egner seg, fordi alle beboerne der har egne, forsterkede leiligheter hvor man kan være i isolat.

– Jeg har stor forståelse for at beboerne som har vært på Vestli føler uro ved at de nå midlertidig blir flyttet til andre behandlingstilbud, men dette er dessverre nødvendig. Det skal være helt klart at dette er en midlertidig flytting, og beboerne skal få komme tilbake til boligene sine, skriver byråden.

Stoler på etaten

I Oslo Høyre er det ikke like mye kritikk å spore. Helsepolitisk talsperson James Stove Lorentzen stoler på etaten og deres vanskelige beslutninger.

– Jeg synes vi i den ekstreme situasjonen vi er i må ha tillit til at Velferdsetaten har veid alle hensyn opp mot hverandre og at Vestli er det beste alternativet, sier Stove Lorentzen.

– Det som er viktig nå er at beboerne som må flytte følges opp tett av etaten. God dialog med den enkelte rundt deres ønsker og behov blir svært viktig for å gi dem den ro og struktur de trenger, mener han.

LES OGSÅ: Ikke bli koko av korona: 15 ting å drive med mens viruset driver forbi