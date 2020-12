TV 2: Bilføreren som kjørte på 13-åring i Oslo torsdag, er siktet for uaktsomt drap

Saken er oppdatert

Mannen som kjørte på en 13 år gammel gutt ved Haugenstua i Oslo torsdag, er siktet for uaktsomt drap. Han er også siktet for å ha stukket av etter påkjørselen.

– Mannen er siktet for uaktsomt drap, samt ruspåvirket kjøring, sier Rune Skjold, seksjonssjef i Oslo politidistrikt, til TV 2.

Mannen i 30-årene var fra før siktet for overtredelse av vegtrafikkloven paragraf 31, jamfør paragraf 12. Paragraf 12 sier at enhver som er innblandet i et trafikkuhell, plikter å stanse.

Det ble torsdag kveld gjennomført krimtekniske undersøkelser på stedet. Vitneopplysninger tydet da på at bilen hadde hatt stor fart, og gutten skal ha blitt slengt opp i luften etter å ha blitt truffet, før han traff en annen bil, skriver TV2.

Gutten ble påkjørt av en mørk Mitsubishi SUV i Maria Dehlis vei i nærheten av Grorud stasjon i 19-tiden torsdag kveld. Han døde på Ullevål sykehus fredag ettermiddag.