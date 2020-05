TV 2: Ansvarsperson i Vålerenga Fotball varetektsfengslet mistenkt for overgrep mot mindreårige

Kanalen har fått tilgang til fengslingskjennelsen, der det kommer fram at den siktede har erkjent straffskyld i retten. Vedkommende skal også i stor grad ha erkjent forholdene.

Vålerenga har sendt ut et skriv til foresatte i klubben der det heter at overgrepene skal ha skjedd via appen Snapchat og i sosiale medier. VIF slår fast at personen ikke vil komme tilbake på klubbens anlegg.

– Det er en tøff sak som vi tar på det aller største alvor. Det er helt klart, sier klubbkonsulent Tine Grødahl i Vålerenga Fotball.

Hun ønsker ikke å opplyse hvilken rolle personen har hatt i Vålerenga.

– Det jeg kan si er at han ikke har vært ansatt eller hatt noen sentral rolle hos oss. Mer kan jeg ikke si av hensyn til de berørte partene. Vi ønsker ikke å bidra til noen spekulasjoner, sier hun.