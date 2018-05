Oslo

I forbindelse med at det er Kristi Himmelfartsdag torsdag og dermed langhelg, skal det utføres en ny runde med planlagt vedlikehold på T-banen i Oslo. Dermed stenges den fra og med 10. mai til og med 13. mai mellom Majorstuen og Nathionaltheatret.

To veksler og noe skinnegang skal skiftes på Majorstuen. I tillegg skal det utføres tunnelsikring mellom Majorstuen og Nationaltheatret stasjoner, skriver Ruter i en pressemelding.

Sporveien understreker at dette er planlagt vedlikehold, og at det ikke ligger noe dramatikk i dette. Årsaken til at dette arbeidet legges til denne utvidede frihelgen er at det på samme måte som i påsken statistisk er færre reisende. Sporveien opplyser at de dermed får gjort det de trenger, samtidig som det påvirker færrest mulig.

