12-tiden fredag fikk politiet flere meldinger om en mann som oppførte seg påfallende og virket ruset utenfor Oslo sentralstasjon.

– Vi kan ikke ha slike ting i det offentlige rom, så vi kom raskt ned dit for å forsøke å få kontroll på ham. Da han så oss, ble han sint og utagerte verbalt, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til VG.

Skarp gjenstand

Mannen nektet å etterkomme politiets pålegg og løp mot Operaen.

– Han holdt en skarp gjenstand som han nektet å slippe, og det ble brukt pepperspray mot ham, opplyste politiet på Twitter i 13-tiden.

Mannen hoppet i vannet og tok seg opp på en flytebrygge. Der ble han holdt isolert i en times tid.

Sandnes opplyser at pågripelsen skjedde etter at politiet skjøt mannen med elektrosjokkpistol.

– Dialogen med ham stoppet opp etter hvert. Samtidig begynte han med selvdestruktiv atferd ved at han la tunge kjettinger rundt hals og nakke og viste med sin atferd tegn til å komme ut i vannet. Da gikk vårt oppdrag over til å være av livreddende karakter, og vi benyttet elektrosjokkvåpen for å få kontroll på ham, sier hun til VG.

Klokken 13.56 opplyste politiet at de hadde fått kontroll på mannen via politibåten, etter lang tids dialog. Han fikk en helsesjekk før han ble kjørt til arresten. Mannen skal være en kjenning av politiet. (NTB)

