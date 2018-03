Oslo

Etter sju måneder med byggearbeider på sporet blir det fra søndag 11. mars igjen trikkedrift på strekningen Holbergs plass–Stortorvet–Jernbanetorget.

– Dette er en stor og viktig milepæl, sier administrerende direktør Birte Sjule i Sporveien Trikken.

Siden 14. august i fjor har det vært anleggsarbeider i Tullins gate og videre over Tullinløkka, samt i området Grensen og Kirkeristen. Nytt nå er at trikkene 11, 17 og 18 er tilbake og kjører fra Holbergs plass via midlertidig spor i Kristian IVs gate til Stortorvet og videre til Jernbanetorget.

Erstatnings­tilbudet buss 17B legges ned.

– Vi gleder oss stort til at trikken igjen kan kjøre fra Holbergs plass via Tullinløkka til Jernbanetorget, sier direktør Sjule.

Arbeidene i Grensen og Kirkeristen ble avsluttet i februar i år, mens arbeidene i Tinghuset-Tullins gate-prosjektet vil pågå frem til endelig ferdigstilling av prosjektet er planlagt i 2020. Det midlertidige trikkesporet går fra Tullinløkka og inn i Kristian IVs gate og skal brukes frem til det permanente trikkesporet i Kristian Augusts gate står ferdig.

Åpningen av det midlertidige trikkesporet markerer en viktig milepæl i prosjektet Tinghuset-Tullins gate. Dette er et av de store infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet.