Tre tiltalt for Prinsdal-drapet

I tillegg til de tre som er tiltalt for drap eller medvirkning til drap, er to personer tiltalt for bevispåvirkning, skriver TV 2.

Ifølge TV-kanalen mener politiet å vite at det var en 21 år gammel mann som avfyrte skuddet. Han ble pågrepet på grensen mellom Ungarn og Serbia seks dager etter drapet.

Mannens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, ønsker ikke å svare på hvordan 21-åringen stiller seg til skyldspørsmålet.

– Min klient har erkjent å ha vært på stedet, og at han er å anse som skytteren, men omstendighetene rundt avfyringen av våpen og hvorfor han var bevæpnet, vil bli viktige bevistemaer i retten, sier Furuholmen.

21 år gamle Halil Kara ble like før midnatt 10. januar i år skutt i hodet av en maskert gjerningsperson ved Prinsdal Grill i Prinsdal i Oslo. I tillegg ble en mann knivskadd i et basketak med gjerningspersonen, men han fikk ikke livstruende skader. De fem tiltalte nekter straffskyld.

