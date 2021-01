De tre tilfellene av såkalt villsmitte skaper nå bekymring i hovedstaden.

Helsedirektoratet skriver i en vurdering av situasjonen i hovedstadsregionen at det fortsatt er uklart hvor stor utbredelse det muterte viruset har i den generelle befolkningen, spesielt i Oslo.

«Situasjonen er fortsatt uoversiktlig, og ettersom den har pågått en stund, er det risiko for at varianten kan ha spredt seg ytterligere», advares det.

«Dersom varianten får fotfeste i Oslo-området, vil epidemien bli betydelig vanskeligere å holde under kontroll. Det vil også være fare for spredning til flere deler av landet. Dersom dette skjer, kan det få omfattende konsekvenser for omfanget av nasjonale tiltak».

Folkehelseinstituttet (FHI) rapporterer at det per 27. januar er tre tilfeller av britisk variant i Oslo som ikke har latt seg spore. Men arbeidet med smittesporing var på dette tidspunktet fortsatt ikke fullført.

En statusrapport fra kommunen som NTB har fått tilgang til, viser at det per 30. januar var påvist 35 tilfeller av den engelske virusvarianten i Oslo. Det er i tillegg meldt om ett tilfelle av den sørafrikanske varianten.

Oslo venter fortsatt på svar på 213 prøver som er sendt inn til analyse.

