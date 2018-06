Oslo

Like før klokken 1 natt til onsdag fikk politiet melding om et slagsmål mellom mange personer på Youngstorget.

– Da patruljen kom på stedet stoppet det umiddelbart og folk løp i alle retninger, fortalte operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tor Jøkling til NTB.

Rundt 30 personer, de fleste av afrikansk opprinnelse, var involvert.

– De brukte jernstenger, planker og blomsterpotter som våpen. Tipser hadde også observert macheter, sa Jøkling.

Uoversiktlig

Politiet fikk raskt kontroll på tre personer, som er satt i arrest. De er mistenkt for blant annet vold, kroppsskade og besittelse av våpen.

Det er snakk om tre menn i 20- og tidlig 30-årene med ikke-vestlig bakgrunn.

Politiet har gjort undersøkelser på stedet, vitneavhør og vil sjekke videoovervåking på stedet om det er mulig.

Søket etter de resterende personene som deltok i slagsmålet er trappet ned.

– Det er ikke noe så langt som tyder på at det vil bli flere mistenkte i saken. Det vil avhør og videre undersøkelser viser, sa operasjonslederen til NTB klokken 2.50.

Kvinne skadd

Like etter at politiet ankom Youngstorget fikk de melding om en hendelse like i nærheten, i Torggata. Her hadde en kvinne blitt slått i hodet med en flaske.

Kvinnen blødde fra hodet, men var bevisst. Hun ble tatt hånd om av ambulanse på stedet før hun ble sendt til legevakt for behandling og røntgen.

– Vi har en teori om at det kan ha sammenheng med slagsmålet, fortalte Jøkling til NTB like etter hendelsen.

Kvinnen skal ha vært en tilfeldig forbipasserende, og har ingen tilknytning til slagsmålet.

Uskyldige forbipasserende

Operasjonslederen forteller at politiet ser svært alvorlig på situasjonen.

– Det er stor fare for skader når våpen blir brukt, påpeker Jøkling.

– I tillegg er Youngstorget et sentralt sted med mye uteliv og tilfeldig forbipasserende som kan bli skadd. Det understreker nattas hendelse, hvor en uskyldig kvinne ble slått.

Mer vold på ukedagene

– Dette er egentlig en hendelse man ser knyttet til helg og uteliv. Samtidig ser vi en tendens til at helgebråk nå sprer seg utover ukedagene og kan skje når som helst, sier Jøkling.

Han ønsker ikke å spekulere på hva som er årsaken.

– Det er bare sånn det er blitt, så prøver vi å respondere på en best mulig måte. (NTB)