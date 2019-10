Tre menn siktet etter slagsmål på Stovner

Tre menn mellom 18 og 22 år ble pågrepet onsdag, skriver NRK.

– Personene som er pågrepet, er siktet for grove trusler med skytevåpen og medvirkning til grov kroppsskade, sier politiadvokat Fredrik Reinertsen i enhet Øst.

Han vil ikke si om flere personer er pågrepet torsdag.

Masseslagsmål

Minst ti personer var involvert i et masseslagsmål ved Stovner videregående skole like før klokken 13 onsdag. Ingen personer ble skadd, men én person fikk kuttskader i hodet og ble sendt til legevakt.

Politiet har opplysninger om at det er brukt slagvåpen og hammer under slagsmålet. Politiet mistenker også at det ble avført to skudd under slagsmålet.

Politiet kjenner ikke bakgrunnen for masseslagsmålet. En av teoriene er at det dreier seg om et hevnoppgjør etter en tidligere hendelse. (NTB)