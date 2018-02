Oslo

PYEONGCHANG: Seks medaljer på samme dag. Tre gull. Statistikerne gikk i spinn. Tidenes største norske OL-dag?

Svaret var ja. Hallgeir Brenden (18km langrenn), Simon Slåttvik (kombinert) og Hjalmar Andersen (1500m skøyter) leverte det samme i Oslo en gråværsdag i Holmenkollen og på Bislett 18. februar 1952.I tillegg føyde Sverre Andersen (kombinert) og Roald Aas (skøyter) på to bronsemedaljer. Altså fem totalt.

Men denne torsdagens 3-2-1 overgår alt i norsk toppidrett. Og de tre gullvinnerne et det verdt å dvele ved. For de hadde sin spesielle dimensjon alle tre.

1. AKSEL LUND SVINDAL, UTFOR (35)

Er han tidenes norske idrettsutøver? Kjetil Andre Aamodt mente det. Han er i hvert fall tidenes gentleman på idrettstoppen. Han erobret det gullet norske alpinister aldri har tatt. Utfor-gullet har hengt der som et uoppnåelig mål siden Kjetil Andre Aamodt ble slått med fire hundredeler på Lillehammer. Men dimensjonen med Aksel Lund Svindal er den skadehistorikken han har bak seg, de tålmodighetsprøvene han har vært igjennom. Han har en kneskade han blir minnet om hver dag når han står opp. Han vet at når som helst kan det plutselig si stopp. Det gjorde det ikke denne torsdagen. Sammen med vinnerskallen Kjetil Jansrud danner han verdens beste fartslag og kanskje verdens mest sympatiske duo på dette nivået av toppidrettsskalaen. De er rivaler og venner. Og driver hverandre til et nivå ingen i verden i dag matcher.

2. RAGNHID HAGA, LANGRENN (27)

Jeg innrømmer glatt: Jeg var uenig i uttaket. Burde ikke Astrid Uhrenholdt Jacobsen gått denne distansen etter Hagas misere på tremila lørdag? Trenerne hadde heldigvis bedre innsikt enn meg. Ragnhild Haga har vært best av de norske på denne distansen i hele vinter. Derfor fikk hun gå. Heldigvis.Hva som gjør dette gullet så spesielt? Hun er 27 år gammel og har år etter år kjempet i skyggen på verdens beste kvinnelag. Marit Bjørgen, Therese Johaug og Astrid Ujrenholdt Jacobsen tok de tre første plassene uansett hva hun fant på. Så kom Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng. Det var umuig å slå seg inn på laget. Men Ragnhild Haga, en anonym skygge fra en stor idrettsfamilie fra Dæhlie-land på Romerike, har vist en tålmofighet på Lund Svindal-nivå. Hun har hatt troen på at hun en dag kunne slå sitt idol Mart Bjørgen. Denne torsdagen gjorde hun det. Og hun utklasset Charlotte Kalla i samme slengen. Tro på egne krefter, er hennes budskap til alle oss forbløffede tilskuere til hennes eventyrlige renn.

3. JOHANNES THINGNES BØ, SKISKYTING (24)

Hva skjer mentalt når en av landets største OL-favortter svikter totalt på de to første OL-distansene? Som sliter i sporet og skyter i vilden sky? Nei, ikke så ille selvsagt, men i Johannes unge hode kokte det. Og det har fortsatt etter løpene etter at han har prøvd å forklare svikten for alle rundt seg. Store forventninger er en del av toppidretten. Og denne karen hadde også store krav og forentninger til seg sjøl. Han følte han sviktet. Men heldgivis har skiskyting mange øvelser i OL, det skulle komme en ny sjanse. Han fikk to bom igjen, det var ikke det perfekte løpet, men det var det perfekte løpet akkurat i dag. Fordi han hadde de kreftene som ingen av utfordrerne klarte å svare på på den siste sløyfa inn mot mål. Thingnes Bø ble stor i VM i Oslo, og i hele vinter ar det bare handlet om ham og Martin Fourcade. Duellen skulle fortsette i OL. Det har den ikke gjort. For OL er OL, overraskelsene kommer alltid. Vi siterer Emil Hegle Svendsen: - Ingen skiskyttter har hatt bedre toppnivå over tid enn Johannes Thingnes Bø. Og nå står han der han fortjener å være. Det er mulig å skjønne hikstene hans etterpå.

Og som krydder denne dagen: Norges første medalje i alpint for kvinner siden Laila Schou Nilsen i 1936. Og Marit Bjørgens tolvte medalje som bringer henne likt i antall med Bjørn Dæhlie.

Norge står med 17 medaljer i OL til nå (6-7-4). Det er langt foran skjema. Og det er over en uke igjen.

PS. Apropos Oslo. Det ble laget et konsept for OL i Oslo i februar 2018. Det ble lagt i skuffen. Men norsk toppidrett virker også i Sør-Korea.