Saken er oppdatert

Oslo brann- og redningsetat opplyste klokka 15.14 at brannen i Fauchalds gate var slukket, og at de gikk over i en etterslukkingsfase.

Nødetatene rykket ut til stedet litt før klokka 14. Det ble observert hvit røyk fra taket, og flere beboere hadde da evakuert seg selv.

Vi har nå fått oppdatering fra OBRE om at brannen har gått i konstruksjonen. Vi iverksetter derfor evakuering av to nærliggende blokker. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 30, 2021

Brannvesenet gjorde grovsøk i den aktuelle leiligheten, men det ble ikke gjort funn av personer. De opplyste at brannen hadde gått i konstruksjonen, og at det derfor ble iverksatt evakuering av to nærliggende bygårder.

Ifølge brannvesenet begynte det å brenne på taket, trolig på en takterrasse. Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen.

