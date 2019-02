– Tre bydeler i Oslo tar opp store deler på Ahus

– Jeg er veldig bekymret for helsetjenestene til innbyggerne, spesielt i Akershus som har liten kapasitet allerede nå, og har høyere forventet befolkningsvekst enn Oslo. Spesielt i Romerike, som har raskest økende befolkningen i Norge. Det er svært bekymringsfullt.

Det forteller Lene Haug, politiker og nestleder i aksjonen Redd Ullevål sykehus. I et notat til fylkeskommunale politikere i Akershus, på vegne av styret for folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus, heter det at sykehussituasjonen for Akershus er presset under det store prosjektet som Helse Sør-Øst planlegger for Oslo Universitetssykehus.

Folkemøte

Mandag inviterte Legeforeningens regionsutvalg til folkemøte på Ahus, der også fire stortingsrepresentanter deltok i debatt om hvordan man løser sykehuskapasiteten i Oslo og Akershus.

Stortingsrepresentantene var Lars Salvesen (fylkestinget KrF), Marit Kjønaas Kjos (Stortinget Frp), Sheida Sangtarash (Stortinget SV) Tone Skottevik (fylkestinget Ap), Lena Haugsnes (Helsepartiet), Bente Skulstad (Skedsmo Ap), Kristoffer Robin Haug (MDG), Carl Erik Grimstad (V) og Abida Akthar (KrF).

– Jeg synes fremtidige prognoser taler godt for saken, og det er alarmerende hvis det framtidige tilbudet ved Ahus dimensjoneres for lite. Helse Sør-Øst er et felleskap, og da må man jo sørge for at det blir penger nok til sykehusene, både i Oslo og andre steder, sier varaordfører Lars Salvesen fra KrF som var til stede på møtet mandag.

– Regjering og Storting må sørge for at dette ikke blir en prestisjebeslutning som ikke står seg over tid, men at det blir et godt sykehustilbud også ved Ahus for en stadig økende befolkning, sier Salvesen.

– Det er veldig gledelig å se at Akershus-poitikerne viste så stor interesse for dette, sier Lene Haug etter møtet mandag.

Mangler senger

Forslaget om å bygge ut Aker sykehus for Groruddalen og utrede og beholde Ullevål er til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Det skal være komitéhøring 5. mars.

– Ingen politikere fra Høyre var til stede under mandagens møte, det savnet vi. De sitter litt på nøkkelen også, i og med at de har helseministeren, så vi synes de burde vært der, sier Haug.

– Oslo trenger nye sykehus, fordi det er mange gamle sykehus. Men til tross for disse 60 milliardene som skal brukes på Norges største sykehusprosjekt på Gaustad i Oslo, vil ikke kapasiteten der bli stor nok. Tre bydeler i Oslo tar opp store deler på Ahus. Det er kjernen og det finnes løsninger som er billigere og som samtidig vil ivareta Groruddalen i Oslo, poengterer hun.

– Ahus mangler senger allerede per i dag. Det er forventet en mangel på 3-400 sykehussenger i 2030, forteller Haug.