Tre blåste over taxi i Oslo

Et tre falt over ende og traff en drosje på Adamstuen i Oslo lørdag formiddag.

Drosjesjåføren kom fra hendelsen med lettere skader, men det er store skader på bilen, opplyser Oslo-politiet.

Hendelsen skjedde ved krysset Sognsveien/Stensgata på Adamstuen. Veien ble delvis sperret på stedet etter hendelsen ved 10-tiden.

Også andre steder i Oslo-området meldes det om trær som har falt over veien. Både ved Holmensenteret og i Billingstadveien i Asker sperrer nedblåste trær veier lørdag formiddag.

– Vi får meldinger om mange trær over veien, spesielt i Østfold. Våre entreprenører fjerner disse, men kjør forsiktig, oppfordrer Veitrafikksentralen øst.

I Bærum ble et kjørefelt på E18 stengt ved avkjøringen til Slependen fordi et gjerde delvis blåste ned en skråning og det var fare for at det kunne rase ned på E18.

På Åssiden i Drammen falt et tre over en parkert bil, skriver Drammens Tidende.

Også politiet i Agder har fått meldinger om trær og ledninger som har blåst ned.

(©NTB)

Politiet opplyser at buss og trikk kan få problemer på de nevnte veiene.

#Oslo. Ullevålsveien. Tre falt over en taxi. Trolig ikke personskade. Nødetatene er på vei til stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 22, 2020

#Asker. Billingstadveien. Flere meldinger om et tre som har falt over veien og sperrer for trafikken. Politi og Brannvesen er på vei til stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 22, 2020