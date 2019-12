Det viser tall som er sammenlignbare før og etter de nye bomstasjonene og takstene, som ble innført 1. juni, ifølge Fjellinjen.

Passeringsinntektene i november ble 327 millioner. Dette er en økning på 37 millioner kroner sammenlignet med november 2018 og skyldes omleggingen av bompengesystemet.

I november 2019 hadde Fjellinjen 32 millioner passeringer i sine bomstasjoner, og gjennomsnittsinntekt per passering var 10,2 kroner. I november 2018 var det 9,4 millioner passeringer og en gjennomsnittsinntekt på 30,9 kroner per passering. Økningen i passeringer skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer, og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

Fossildrevne biler står for de fleste passeringene gjennom de tre bomringene i Oslo og Akershus.