– Starbucks og Espresso House tar over. Bare se på Grünerløkka. Alle er presset ut. Skal de små, lokale kaffebarene overleve i fremtiden, må de få hjelp, konstaterer Ayalew G. Desta i Independent Business Accelerator (IBA), støttet av Tøyen Unlimited, en del av Områdeløft Tøyen.

For litt over ett år siden fikk han ideen til et prosjekt for å hjelpe småbedrifter i lokalsamfunnet på Tøyen og Grønland til å bli bedre rustet for framtida. Først ut er kaffebarene.

Konkurransedyktige

Desta vandret gatelangs i bydelen, og fant fram til 14 lokale kaffebarer på Tøyen og Grønland. Han banket på, intervjuet eierne og fant flere utfordringer. De slet med økende husleier, manglende bransjekunnskap, lite kundegrunnlag og økt konkurranse fra de store kjedene. Og felles for dem alle var at de var lite konkurransedyktige.

– Vi skal bygge opp de små kaffebarene til å bli bærekraftige, både sånn at pengene sirkulerer i området, at det blir gode møteplasser for lokalbefolkningen, at det skaper fremtidige arbeidsplasser, og ikke minst at folk beholder arbeidsplassen sin, forklarer Desta.

– Hvordan skal dere få til dette?

– Det første vi har gjort, er å kurse eierne, både i bransjekunnskap, markedsføring og økonomi.

Med Tøyenkaffe bygger de opp en egen merkevare. Desta forteller at eierne også får hjelp til ting som interiør og design, og kundebehandling – for å få kundene til å trives.

– Det hjelper ikke med god kaffe hvis ingen går dit.

Ayalew G. Desta har sett seg lei av at kaffekjedene tar over byen. – De små kaffebarene trenger hjelp, hvis ikke overlever de ikke. Foto: Hilde Unosen

I basaren

Kedar Nassir Shyto har drevet den lille kaffebaren på Grønland Basar i seks måneder nå. Han er en av de 14 lokale kaffebarene som er med i pilotprosjektet til Desta.

– Det har vært vanskelig. Jeg kom rett fra å være student, og hadde ingen erfaring i bransjen, sier Shyto.

Hvordan skaffe kunder? Hvordan dekke kundens behov? Dette ante Shyto ingenting om – og Starbucks hadde flyttet inn rett over gata.

Nå har han vært på et grunnleggende kaffekurs, lært seg å lage cortado, har flere planer for stedet og ser generelt lyst på framtida.

– Nå vet jeg mer om hvordan vi skal overleve.

Barista og kaffeakademi

Planen til Desta er å etablere et lokalt ressurs- og utdanningssenter for kaffe på Tøyen. Både et kaffeakademi til utdanning og kursing, og et kaffebrenneri, der målet er å ansette og gi praksisplasser til sårbare grupper i samfunnet, som kvinner med minoritetsbakgrunn og unge rusmisbrukere.

Etter hvert skal han utvide hele prosjektet til å gjelde frisører og skjønnhetssalonger, restauranter, klesbutikker og matvarehandler, alle de små uavhengige butikkene som fremdeles finnes i bydelen.

– De store er kommet inn fra yttersida. Nå må vi bli sterkere, sier Desta. Han har en oppfordring.

– Kjøper du en Tøyenkaffe, så får du bra kaffe til en rimelig pris – og du støtter en familiebedrift. De trenger hjelp, hvis ikke overlever de ikke.

Tøyen unlimited – en del av Tøyenløftet

* Et av flere tiltak i Områdeløft Tøyen, en satsing for å bedre levekårene blant beboerne på Tøyen.

* Tøyen Unlimited støtter lokale ildsjeler med innovative ideer til hvordan sosiale utfordringer kan løses gjennom sosialt entreprenørskap.

* Eksterne samarbeidspartnere bidrar med finansiering og andre former for støtte.

* Unlimiters, som Ayalew G. Desta, blir valgt ut etter en søknadsprosess.

* De som får støtte er ofte utradisjonelle og ressurssterke mennesker, som brenner for en sak de kjenner gjennom egen livserfaring.

* Pakkens innhold er mentorskap, kunnskap og nettverk, samt litt økonomisk støtte.

