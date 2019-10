Av Bibiana Piene

Også Oslo-politimester Beate Gangås deltar på det planlagte møtet om ungdomskriminalitet kl. 13.

Et sentralt tema blir hvordan man skal takle den eskalerende ungdomsvolden i hovedstaden. Natt til lørdag ble det registrert opp mot 20 tilfeller av vold, og natt til søndag ble det meldt om flere hendelser. Flere av tilfellene fremstår som uprovosert vold, ifølge politiet.

Flere av gjerningspersonene skal være unge menn med utenlandsk opprinnelse som har gått til angrep på enkeltpersoner eller mindre grupper.

Pågrepne er under 18 år

Natt til søndag ble fem tenåringer pågrepet etter at en mann i 20-årene ble slått og sparket flere ganger i hodet i Slemdalsveien.

Alle fem er under 18 år, opplyser politiadvokat Jon Inge Engesmo til Aftenposten. De har fått oppnevnt forsvarere og vil bli avhørt mandag.

– Resultatene av forklaringene vil avgjøre om de vil bli fremstilt for varetektsfengsling. Det vil uansett ikke skje før i morgen, tirsdag, sier Engesmo.

Politiet hadde mandag formiddag fortsatt ikke oversikt over hvor mange hendelser det er snakk om, får NTB opplyst.

– Må vekk fra gata

Kallmyr sa søndag at han vil fremme et forslag som innebærer at det skal være lavere terskel for å låse inn kriminell ungdom mellom 16 og 18 år med tvang.

– Vi er nødt til å la det få en straffereaksjon. Det må være frihetsberøvelse. Så må vi finne en egnet måte å gjøre det på, så de får jobbtrening og får fullført skolen. Mange har droppet skolen, og de må tas vekk fra gata i Oslo. De må stå opp om morgenen og gjøre en innsats, sa justisministeren til NRK søndag.

Hans partifelle Himanshu Gulati foreslår å straffe foreldrene ved å frata dem offentlige ytelser – som barnetrygden – dersom mindreårige barn blir tatt for kriminalitet.

Ifølge Raymond Johansen er det en gjeng med noen få ungdommer som skremmer folk i byen med uprovosert vold og trusler. Han mener at regjeringen, i samarbeid med kommunen og politiet, må ta ansvar for situasjonen.

– Politiet er mindre til stede

Både leder av Uteseksjonen i Oslo, Børge Erdal, og seksjonssjef for barne- og ungdomsavdelingen i bydel Østensjø, Thomas Pedersen, sier til Dagbladet at de opplever mindre tilstedeværelse fra politiet.

– Vår bekymring er at politiet generelt sett ikke har nok ressurser til å opprettholde god nok tilstedeværelse i Oslo sentrum og områdene rundt. Dette gjelder særlig i risikoutsatte områder, Erdal til avisa.