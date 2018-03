Tomt for ved over store deler av Østlandet

Oslo

– Det har vært tomt mer eller mindre overalt på Østlandet. Det finnes ikke ved å oppdrive noe sted, sier Steinar Halvorsen som driver Christiania vedforretning i Oslo.

Selv har han nå gitt opp for sesongen, og ber kundene vente til neste sesong før de kommer tilbake.

Vinterkulda har sørget for at veden har gått som varmt hvetebrød denne vinteren. Halvorsen forteller at han har solgt 60.000-70.000 sekker. Han mener flere varme vintre de siste årene har sørget for at produsentene ikke har tatt høyde for en vinter som denne.

– Jeg har solgt ved i 27 år i denne forretningen, og det er bare en gang jeg har opplevd det samme, og det var i 2011, sier vedveteranen.

Øyvind Stranna Larsen er fagsjef i Norsk Ved, en interesseorganisasjon for vedprodusenter. Han mener Halvorsen tar litt for hardt i. – Det er veldig mange vedprodusenter i Norge, og spesielt på Østlandet. Vi har akkurat gjort en avtale med Treforedlingsindustriens Bransjeforening, som representerer alle sagbruk,om å tørke ved. De har oppfordret sine medlemsbedrifter om å stille seg tilgjengelig for alle vedprodusenter for å tørke ved. Han opplyser at de beste vakuumtørkerne kan tørke ved på halvannet døgn. Om muligheten for å få veden tørket betyr at det vil bli lettere å få tak i ved i Oslo og ellers på Østlandet, er fremdeles et åpent spørsmål. – Det er avhengig av hvordan vedprodusentene responderer på dette. De må ta ekstra pris for tørkingen, så det spørs om markedet er villig til å betale den ekstra prisen det dreier seg om.

