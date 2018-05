Tok ildspåsetter på fersken: – Politiet ikke veldig interessert

Oslo

En kveldstur på sykkel tirsdag skulle bli langt mer dramatisk og – etter hvert – frustrerende enn Espen Bjerke kan ha forestilt seg. Det er like greit å la ham fortelle historien selv, slik han gjorde det på Facebook onsdag:

«Tok en pyroman på fersken i kveld som satte i gang to branner langs Akerselva ved Myrens verksted. Sørget med hjelp fra forbipasserende å slukke dem og ringte politiet mens jeg fulgte etter fyren. Men de hadde ikke tid til å rykke ut! Jeg syklet hjemover, men fikk dårlig samvittighet fordi det er så mye vernede trehus i området. Syklet tilbake og møtte en politimarje på annet oppdrag som jeg ga beskrivelse til og ba dem ha utkikk. De var ikke veldig interessert. Sykler opp til Hønse Lovisas hus og der lukter det brent. Ved søplebøtten utenfor står pyromanen igjen. Sykler tilbake til politibilen, venter til de er ferdig og forteller at de er fuckings femti meter fra en pyroman som nå har startet minst tre branner. De sier de skal ta en tur oppom. Jeg dro hjem. En knapp time senere på Twitter melder Oslopolitiet om at de rykker ut til brann i Sunnmørgata – i praksis ett kvartal fra hvor pyromanen var. Kan være tilfeldig, men ... Håper uansett et usedvanlig sommerslapt politi nå har tatt fyren».

Etterlyst

Det var klokken 23.15 tirsdag at nødetatene rykket ut til Sunnmørsgata i Oslo etter melding om brann der. Men de fikk ikke tatt ildspåsetteren. Da de ankom stedet brant det i en motorsykkel som sto parkert utenfor en leilighetsblokk, opplyser operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt til NTB. I tillegg til den påtente motorsykkelen, skal også en eller flere motorsykler i nærheten ha tatt fyr.

En overvåkingsvideo fra stedet viser at brannen ble påsatt, og politiet gikk ved midnatt ut med en etterlysning av en mann ikledd en mørk jakke, genser med hvit påskrift, dongeribukse og en caps med teksten «NY».

– Vi vet foreløpig ikke hva motivet var. Vi har en del patruljer ute nå som leter etter ham, sier Hausvik.

– Ingen er pågrepet foreløpig, og saken etterforskes nå av branngruppa. Det jobbes med identifisering av gjerningsmannen, sier vaktsjef ved kriminalvakta ved Oslo politidistrikt, Øyvind Torgersen, til Dagsavisen onsdag ettermiddag.

Samme caps

Espen Bjerke mener det er grunn til å tro at det er samme caps-kledde mann som han selv så. Det er også vanskelig å forestille seg to brannstiftere med «NY»-caps i Grünerløkka-området samtidig.

– Med tanke på at det er bålforbud i Oslo om dagen, virker det ganske absurd at politiet ikke rykker ut når en pyroman blir tatt på fersken i å tenne flere branner. Det var jo ganske åpenbart at dette ville ende med en større brann, sier Espen Bjerke til Dagsavisen.

Dagsavisen har forelagt politiet i Oslo kritikken fra Espen Bjerke, men fått opplyst at den eneste som kan svare er opptatt. Vedkommende skal ha fått beskjed om å ringe tilbake, men det hadde ikke skjedd ved arbeidstidens slutt onsdag.

