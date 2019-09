Akkurat idet himmelens sluser åpnet seg over Kolstadgata, sto ordfører Marianne Borgen (SV), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), for den offisielle stengingen av gata.

– Alle barn har krav på en trygg skolevei. Derfor er det viktig at Kolstadadgata nå er stengt. Vår oppgave som politikere er å bygge dansegulv. Så er det opp til dere å danse sjøl. Det er dere som skal bestemme hva dette området skal brukes til, sa byrådsleder Raymond Johansen under stengingen av Kolstadgata.

Bussen flyttet

Lørdag ble 60-bussen flyttet ut av Kolstadgata og gata stengt fysisk i begge ender. Dermed er et helt nytt areal gjort tilgjengelig for elevene.

– Vil gata bli en del av skolegården, ville en av elevene ved skolen vite, henvendt til Lan Marie Berg.

Men eleven var tydeligvis ikke fornøyd med svaret og fulgte opp med et klart «var det et ja eller nei?». Hvorpå byråden måtte omformulere svaret, og endte opp med ja. Det blir en del av skolegården.

– Og da kan dere vel rive gjerdet mellom skolegården og gata, fulgte eleven opp med.

Noe byråden synes var en god idé, uten å love noe konkret.

Hensikten med prosjektet er å skape et trafikksikkert og trygt miljø i Kolstadgata ved fysisk å stenge gata for gjennomkjøring. Løsningen skal frigjøre arealer utenfor Tøyen skole som både kan brukes av elever i skoletiden og være en møteplass for lokalmiljøet. Hele prosjektet skal være ferdig i 2022, og blant de tiltakene Bymiljøetaten har gjort for å fremskynde effekten av prosjektet er et stoppforbud foran Tøyen skole, og fortauet er utvidet med nesten fire meter.

– Trenger uteområder

For beboerne på Tøyen er stengingen en stor lettelse, og noe de har kjempet for i mange år.

– Dette er en bekreftelse på at det vi slåss for kan bli realisert. Vi er veldig mange som bor tett, og vi har ikke hager eller gressplener som mange andre har, så vi trenger gode uteområder hvor vi kan møtes, sier Bjarte Breiteig i Tøyenkampanjen til Dagsavisen.

I fjor søkte 15 skoler om å få bli med i pilotprosjektet «Hjertesone – tryggere skolevei». Ekeberg skole og Rødtvet skole vant fram i konkurransen om å bli med i pilotprosjekt i Oslo. Nå avslører byrådet overfor Dagsavisen at prosjektet videreføres.

– Derfor har byrådet lagt inn i neste års budsjett at alle de ca. 15 skolene som søkte om å bli piloter skal få bli det, og at i løpet av neste bystyreperiode skal alle skoler i Oslo som ønsker seg hjertesone få det, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg.

Setter av 50 millioner

– For neste år er det satt av 50 millioner kroner til fartsdumper, opphøyde gangfelt, ombygging av kryss og så videre. I tillegg skal det settes flere mennesker i kommunen til å jobbe med hjertesoner. En del av arbeidet handler om samarbeid med skolene og foreldrene. Og vi må avdekke hva som er de viktigste tiltakene rundt de ulike skolene, legger ordfører Marianne Borgen til.