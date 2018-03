Togene går som normalt igjen

Oslo

Østlandsområdet: Alle spor er åpne for togtrafikk. Togene kjører men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, skriver NSB på sine nettsider.

#hovedbanen #gardermobanen Fortsatt strømløst mellom Lillestrøm og Eidsvoll på begge strekninger. Feilsøk pågår. Varighet uviss. — Bane NOR presse (@BaneNORpresse) 29. mars 2018

Lillestrøm-Eidsvoll: Stengt for togtrafikk. Årsak: Problemer med strømtilførselen. Det vil oppstå forsinkelser og innstillinger. NSB arbeider med å finne alternativ transport. — NSBs presserom (@nsb_presse) 29. mars 2018

Ved 11.40-tiden meldte Bane Nor at strømfeilen er utbedret og at togtrafikken går som normalt igjen mellom Lillestrøm og Gardermoen.

Kort tid senere opplyser de at også strekningen Gardermoen-Eidsvoll er åpen igjen.

Noen følgeforsinkelser må påregnes, og reisende på de berørte strekningene oppfordres til å oppsøke nettsidene til NSB og Flytoget for mer informasjon om hver enkelt avgang.

Fra før av er det stengt for all togtrafikk mellom Asker og Drammen i påsken, på grunn av planlagt arbeid i Lieråstunnelen.

Men rett etter klokken 10 i formiddag, melder NSB om at togene igjen går.

Det var en feil i GSM-R-systemet, som sørger for kommunikasjon mellom trafikkstyringssentralene og togene, som førte til at alle tog ble satt på vent på Østlandet torsdag formiddag.

Om lag 20 minutter senere var feilen rettet.

– Jeg kan nå med glede kunngjøre at feilen er lokalisert og utbedret slik at trafikken er i gang igjen, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor.

Han opplyser at reisende fortsatt likevel må regne med noen forsinkelser og innstillinger.

–Vi anbefaler folk å ta kontakt med flytoget eller NSB for å høre mer om sin avgang, sier Korslund.