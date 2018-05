Oslo

Politiet tok opp jakten på de to etter at de nektet å stoppe for en kontroll like før klokken 11 tirsdag. Ved avkjørselen til Holmen gikk det galt og paret ble kastet av sykkelen.

– Motorsykkelen fikk en sleng og de to ble kastet av. De var våkne og bevisste da de ble fraktet bort. Skadeomfanget er uavklart, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Forfølgelsen foregikk med sirener og blålys, men kun over en kort strekning, ifølge operasjonslederen.

De to skadde er en mann i 40-årene og en kvinne i 20-årene.

Politiet har varslet Spesialenheten om hendelsen, men de vil ikke gå inn i saken før det er avklart hvor store skader de to har pådratt seg.

– Vi vet ikke hvorfor de ikke ville stanse. Vi har ingen opplysninger om at motorsykkelen er meldt stjålet, sier Engeseth.

(NTB)



Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix