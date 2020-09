Oslo-politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde i Sven Bruns gate, klokka 3.36 natt til søndag.

Kriminalleder Morten Karlhagen i Oslo politidistrikt opplyser søndag formiddag til NTB at fornærmede ikke er alvorlig skadd, og at det vil bli tatt avhør av ham i løpet av dagen.

De to som politiet har pågrepet etter hendelsen, er siktet for grov kroppsskade. Begge de siktede er under 18 år.

– De er kjørt i arresten, og de vil bli fulgt opp i ettertid med tekniske undersøkelser og avhør, sier Karlhagen.

Erkjenner ikke befatning med saken

En av de siktedes forsvarer, advokat Kirsten Sigmond, skriver i en SMS til NTB at hun bare har hatt en kort samtale med sin klient på telefon.

– Men slik jeg oppfattet det, så erkjenner ikke han å ha vært med på noe, skriver Sigmond.

Vidar Lind Iversen, som forsvarer den andre siktede i saken, skriver i en SMS at hans klient ikke erkjenner befatning med den.

Utelukker ikke flere pågripelser

Karlhagen opplyser at politiet utover dagen i dag skal jobbe videre med taktisk etterforskning ut ifra den informasjonen de har innhentet til nå.

– Vi utelukker ikke at det blir flere pågripelser, sier han.

Politiet opplyste tidligere søndag at de hadde funnet en kniv ikke langt fra stedet, men denne vil ikke Karlhaugen si noe mer om.

Det ble også meldt at en person som var med i slagsmålet, ble påkjørt, men politiet har så langt ikke funnet noen som er skadd på en slik måte.

