Oslo

De to polakkene, som er 27 og 49 år gamle, er dømt til henholdsvis ti år og ni måneders fengsel og ni års fengsel.

Mennene forklarte til tollerne at de skulle til Norge for å fiske gjedde, melder Radio Norge.

De to kom til Oslo med fergen fra Frederikshavn i Danmark i juni i fjor. Politiet ble tilkalt etter at tollvesenets skanner avdekket narkotika i mennenes bobil.

Skjult i et hulerom under et skap i bobilen lå det gjemt nesten 40 kilo av det sentralstimulerende stoffet amfetamin. I straffeloven anses en beholdning på 3 kilo amfetamin eller mer for å være en «meget betydelig mengde».

Den eldste mannen har erkjent straffskyld, men den yngste hevder han ikke visste om narkotikaen i bobilen.

Beslaget har en gateverdi på mellom 5 og 15 millioner kroner.

(NTB)