To personer ranet i Oslo sentrum

Politiet i Oslo meldte først om et personran i Akersgata. Tre mistenkte løp fra stedet etter ranet, som skjedde klokken 20.20.

– Vi søker etter disse. Fornærmede ble ikke fysisk skadd, skrev Oslo politidistrikt på Twitter.

Klokken 21.12 opplyste politiet at det noen minutter tidligere hadde skjedd et nytt personran i Maries gate på Majorstuen. Også her ble fornærmede truet med kniv og fraranet en jakke.

– Tre mistenkte har løpt fra stedet. Ses i sammenheng med ranet i Akersgata, tvitret politiet.

