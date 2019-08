To pågrepet etter at de gikk løs på MDGs valgbod på Grünerløkka

– Vi har pågrepet to personer for skadeverk. Tredjemann forsvant før politiets ankomst. Disse kjøres arresten for videre oppfølging. Det er små skader på valgboden, opplyser politiet i Oslo.

Operasjonslederen sier mennene fremsto som ruset.

– De skal ha gått løs på valgboden med sag og noe verktøy, sier operasjonsleder Magne Olsvoll til Dagbladet.

