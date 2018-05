Oslo

En av de to ransofrene, en kvinne i slutten av 20-årene, ble lettere skadd under ranet som skjedde like før klokken 1 natt til fredag.

De fornærmede har forklart at en gjeng på fire eller fem menn truet dem med kniv i Granstangen på Furuset.

Politiet fikk raskt pågrepet to menn på 24 og 25 år hjemme hos en av mennene. I leiligheten fant politiet også en merkejakke tilhørende en av de fornærmede. I tillegg var minst én mobiltelefon del av ransutbyttet.

Mennene er nå siktet for grovt ran eller medvirkning til grovt ran. De er begge varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. I tillegg er mennene delvis isolert, slik at de ikke har anledning til å kommunisere med andre personer som kan påvirke saken.

25-åringen har forklart til politiet at han hadde vært i den medsiktede mannens leilighet siden klokken 23 torsdag kveld, og at han ikke var med på ranet. Det framgår ikke av fengslingskjennelsen hvordan den medsiktede 24-åringen stiller seg til siktelsen.

Minst en av de pågrepne er tidligere straffedømt. (NTB)