Ifølge tiltalen skal de to ha stjålet 25 sykler med verdi på opp mot 500.000 kroner. Blant annet skal de ha stjålet tre sykler som kostet henholdsvis 62.000, 42.000 og 28.470 kroner, skriver Dagbladet.

De to holdt på med tyveriene i et års tid, fra høsten 2017 til høsten 2018, og spesialiserte seg på å bryte seg inn i låste garasjeanlegg.

Til uka starter rettssaken i Oslo tingrett, der de to er anklaget for grovt tyveri av sykler, bildekk og felger. I tiltalen listes det opp sykler til en verdi av nesten 400.000 kroner samt en rekke sykler som det ikke er beregnet noen verdi for.

De to brukte refleksvekster og tok bare én sykkel hver istedenfor å ta en rekke sykler og laste dem opp i en bil, nettopp for å unngå å bli mistenkeliggjort.

Ifølge politiet ble noen av syklene solgt på nett i Norge. Det ble imidlertid også funnet tilfeller av salg på utenlandske nettsteder, blant annet i Litauen.

(NTB)