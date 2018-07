To kvinner siktet for vold mot mindreårig i Oslo

Oslo

Av NTB

Politiet meldte om slagsmålet i Hedmarksgata rundt klokka 09.30 lørdag.

– De pågrepne er to kvinner tidlig i 20-årene og den fornærmede er en mindreårig jente. De har ikke noen familiær relasjon, men var på besøk i en leilighet. Da de forlot denne, oppsto det tumulter, sier Marianne Heidenstrøm til NTB.

Sykehus

Hun opplyser at jenta var bevisst da hun ble fraktet til sykehus med ambulanse. Skadene hun er blitt påført stammer ikke fra noe våpen. De to pågrepne er blitt fraktet til sentralarresten, og politiet kommer til å ta avhør av de to i løpet av søndagen.

– De er siktet for kroppsskade, sier Heidenstrøm. (NTB)