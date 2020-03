En halvbror i 40-årene er samtidig dømt til tre års fengsel i forbindelse med samme episode.

Fengselsstraffene fra Borgarting lagmannsrett er identiske med straffen Oslo tingrett ga i august i fjor.

Potensielt dødelig

Episoden skjedde om kvelden 4. juni i 2018. Etter konfrontasjoner avtalte de tre som nå er dømt, og et annet brødrepar å møtes i Sofienbergparken for å rydde opp.

Borgarting lagmannsrett mener de nå dømte dro til Sofienbergparken for å slåss, blant annet på bakgrunn av at de tok med seg frisørsakser eller kniver, mens de ikke har funnet noen holdepunkter for at det fornærmede brødreparet ville utøve vold.

Ifølge dommen oppsto det en slåsskamp der de nå dømte mennene tok fram knivlignende gjenstander og gikk til angrep på de to andre. Den ene mannen ble stukket i halsen. Skaden var potensielt dødelig, men mannen overlevde fordi han raskt fikk hjelp fra personer i nærheten og på Ullevål sykehus.

Millionerstatning

Det er ulike forklaringer om hvem av de to brødrene som påførte mannen det livstruende knivstikket, men retten mener at begge kan dømmes for drapsforsøk og medvirkning.

Også den andre fornærmede broren ble angrepet, blant annet med knivlignende gjenstander.

De tre dømte må også betale til sammen en million kroner i oppreisning og erstatning til mannen som ble påført det livstruende stikket, og 50.000 i oppreisning til den andre mannen.