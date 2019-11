Politiet varslet om brannen 01.09 natt til søndag. En bil hadde tatt fyr i fjerde etasje i Paleet parkeringshus like ved Oslo S. Kraftig røykutvikling førte til advarsler fra politiet og brannvesenet. Et større område ble sperret av for at folk ikke skulle bli eksponert for de mulige giftstoffene.

Les også: Person knivstukket i Oslo sentrum

– Det er to biler som det har brent. Det er uklart hvordan det startet, men det tyder på at det oppsto brann i én bil som spredte seg til en annen som sto like ved, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Kriminaletterforskere jobbet på stedet natt til søndag med å avhøre vitner og sikre spor med tanke på å finne ut at hvordan brannen startet. Det har de siste månedene vært en rekke bilbranner i og rundt Oslo. Politiet mener flere av dem er påsatt.