Av NTB og Dag Høie

Oslo-politiet meldte på Twitter klokka 4.12 natt til mandag om en bilbrann på Hovseter, der mange vitner hadde meldt at de har hørt og sett en bil dra fra stedet i høy hastighet. To biler fikk skader i brannen.

– Vi har sterk mistanke om at denne brannen er påsatt. Brannen ble slukket litt før klokka 4.30. Den rakk å spre seg til én bil til, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

Knuste ruter

Ved de to bilene som barnt, fant politiet flere biler med knuste ruter, påført brennbar væske.

– På åstedet har vi funnet flere biler som er påført brennbar væske og flere biler med knuste ruter. Så det tyder på en intensjon om å tenne på flere biler, noe vi ser svært alvorlig på.

Flere biler på stedet har fått ruten knust og formentlig bensin sprutet inn i kupeen. Dersom noen i løpet av natten har observert noen fylle en bensinkanne eller lignende er vi svært interessert i tips. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 30, 2020

Politiet har flere mannskaper på åstedet og patruljer som søker i området etter mulige gjerningspersoner.

Litt over kl 6 meldte politiet at de har pågrepet fire personer for forholdet.

Evakuert

Tidligere i natt rykket nødetatene ut etter flere meldinger om brann i et garasjeanlegg under en blokk i Kurveien på Kjelsås. Klokka 1.15 meldte røykdykkerne at brannen i bilen var slukket, og det ble jobbet videre med å lufte ut røyken fra garasjeanlegget. Minst 30 personer ble evakuert i en drøy time.

– Vi begynte å få meldinger rundt klokka 0.50 fra flere beboere om kraftig, sort røyk fra anlegget. De kjente til at det var 15–20 biler anlegget, som er under en blokk, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet til NTB.

Det var ikke fare for spredning av brann til bygningsmassen over garasjeanlegget, men på grunn av all røyken, som var giftig, ble alle beboerne bestemt evakuert på grunn av eksponeringsfare.

I 2-tiden var alle de evakuerte tilbake i leilighetene sine. Politiet opplyste til NTB at det ikke var kommet meldinger om noen personskader.

Ifølge politiet er det for tidlig å si noe om brannårsak, men personell fra krimvakta følger opp saken.