To barnehageansatte i Oslo smittet av koronaviruset

Den ene ansatte jobber i Hjelmsgate barnehage i bydel Frogner og fikk påvist smitte torsdag, skriver VG.

Barnehagen åpnet for normal drift torsdag, og den ansatte har ikke vært i kontakt med noen barn. Vedkommende deltok likevel på et smittevernkurs tirsdag, og to av kollegaene som også deltok på kurset er nå satt i karantene.

Også i Haugerud sentrum barnehage i Alna bydel har en ansatt fått påvist koronasmitte.

Les også: Krever krisepakke: – Ikke mulig å organisere i tråd med smittevernreglene

Smitten ble påvist torsdag etter at vedkommende fikk symptomer tirsdag. Den ansatte var derfor ikke på jobb da barnehagen åpnet for vanlig drift onsdag. Barnehagen er blant dem som har hatt et tilbud for foreldre med samfunnskritiske jobber, og derfor er en annen ansatt og tre barn som den smittede har vært i kontakt med, satt i karantene.

Tidligere denne uken ble det kjent at det også er påvist smittetilfeller blant barnehageansatte i Trondheim, Bergen og Fauske.