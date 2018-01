Oslo

En av Ronny Deilas nysigneringer kan vise seg å være en skikkelig supporterfavoritt. Luis Felipe Carvalho Da Silva kom fra Malmö FF, og er en stor, sterk og rask midtstopper som etter sigende skal være en trussel på offensiv dødball, og en fyr som spiller med meget høy innsats. Han sies også å være litt ... eksotisk i det defensive. Det kan skape spenning blant fansen på Valle.

Hans agent Terje Liverød fortalte historien om hvordan han oppdaget Carvalho i podkasten Fotballklubben sommeren 2017, altså før han ble signert av Vålerenga. Vestfoldingen Liverød har lang fartstid som tekstilhandler, alpakka-entusiast og fotballagent med base i Uruguay, og er en type som ikke er redd for å si hva han mener. I Norge ser han ut til å ha et slags hat-elsk forhold til sin lokale klubb Sandefjord, og han var ansvarlig for å skaffe duoen Alejandro Lago og Sebastián Eguren til Rosenborg i 2005.

Carvalho vokste opp i grensebyen Rivera som ligger helt på grensen mellom Uruguay og Brasil. Byen er delt på midten mellom to land, og hvis du sjekker ut Google Maps vil du se at landegrensen går akkurat ned en sentrumsbulevard med en park. Parken ligger i Brasil. Fortauet på andre siden av veien er i Uruguay.

Han ser ut til å ha hatt noen opphold i brasilianske storklubber når han var yngre, blant annet Ponte Preta og Internacional, og når Liverød oppdaget ham spilte han for Tacuarembó F.C. nord i Uruguay.

Carvalho reiste 25 mil hver dag for å trene med laget, og det skulle vise seg at han ikke hadde fått lønn på lang tid. Han var blitt tvunget til å skrive under på doble kontrakter hvor klubbens president også ble hans agent. I tillegg ble ikke jobben enklere av at Carvalho var «to personer» som det ble sagt. Han var ikke schizofren, men hadde to identiteter – brasiliansk og uruguayansk – men ikke pass i noen av landene. Han var også registrert som spiller i både det brasilianske og uruguayanske fotballforbundet – som forskjellige personer.

Dette hadde vært mye mer komplisert om Tacuarembó F.C. behandlet Carvalho bra og betalte lønna hans i tide. Siden de ikke gjorde det hadde de begått kontraktsbrudd. Han kunne vel strengt tatt også bare stukket av og registrert seg i Europa som brasilianer, men Liverød engasjerte en advokat (og tidligere Lyn-spiller) han kjente, og ba Carvalho komme ned til Montevideo. Derfra bar ferden til Malmö FF og Åge Hareide, hvor de bestemte seg for å signere ham etter 45 minutter i en treningskamp. To måneder etterpå scoret han mot Celtic og var delaktig i å sende Malmö til Champions League hvor de møtte PSG og bysbarnet Zlatan.

Etter denne elleville oppturen ble det tyngre. Han fikk skylda for baklengsmål, ble beskyldt for å ha taktiske mangler og språkproblemer. Han fikk media litt på nakken, og ble leid ut til Falkenbergs FF. Med påfølgende oppvaskintervju i Expressen. I 2017 var han tilbake i Malmö FF, og alt virket lovende inntil han røk akillesen. Malmö lot kontrakten hans gå ut, og han gikk gratis til Vålerenga.

Svenskene fikk et mildt sagt rått talent som kom fra vanskelige forhold, og det er vel ganske naturlig at han trengte litt tid på å justere seg til en helt annen kultur og spillemåte. Agent Liverød, som er en fremragende selger, mener Carvalho var en av de raskeste spillerne i Allsvenskan, og nå er langt bedre skolert etter noen år i Sverige.

Dette er en overgang med en liten nedside og en potensielt stor oppside for Vålerenga. Dersom han kan bli den spilleren vi håper på har vi en av de beste midtstopperne i Eliteserien. Rask, fysisk sterk og en kar som lager mye liv og røre. En skikkelig type på banen som Vålerenga-supporterne fort kan bli veldig glade i, og kanskje motsatt hos motstanderne.

PS! Carvalho debuterte for VIF i onsdagens treningskamp mot Silkeborg (seier 2-1). Han spilte 2. omgang som midtstopper.

