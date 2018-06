Oslo

4

Grønland Gym

Rubina Ranas gate 3

Tlf: 93005597

Mat 4

Meny 4

Miljø 5

Service 5

Prisnivå 5

Byløven glaner skeptisk på ribbevegger, bøylehest og basketkurv, og føler nesten gufset fra skoletidens gymtimer. Det går heldigvis raskt over siden tappetårnene med både mørkt og «hvitt» øl kneiser over baren og lukten fra det åpne kjøkkenet siver ut i restauranten. Dessuten er de fysiske aktivitetene begrenset til ting som shuffleboard, bordtennis og dart, resten er pynt for tematikkens skyld. Grønland Gym, som har overtatt lokalene til salige Vognmand Nilsen, føyer seg dermed inn i en rekke av nye temasteder som defineres av nostalgisk hang til gjenstander fra en annen tid. Under overflaten er det et sted med enkel og god mat, drikkekartet har en voksen ølavdeling også på fat, og signaturcocktailer kaller på sommerlig hygge enten de heter «Gym Mai Tai» eller «Hasselhoff». Vinkartet er tilsvarende lite. Seks røde, fem hvite og et par musserende fordeler seg på relativt rimelige, men velvalgte merker, som Steinmuhle-Riesling og Monile Valpolicella Ripasso.

– Og hør, her kan man visst også se VM-kampene mens man tar seg en matbit eller en øl. Det er ikke mange fotballpuber som frister til den kombinasjonen.

Uteserveringen på den nesten sydenaktige Teaterplassen er stor, og stort er det også inne, med et avdelt rom som «gymsal». Denne kvelden er lokalet halvfullt, og en oppmerksom servitør er straks på pletten for å høre om det skal spises eller drikkes eller begge deler. På menyen står det som gjerne betegnes som «comfy food». Burger, Beer Can Chicken (for to personer), svinenakke og laks, for å nevne noe. Under «smårettene» finner man klassikere som tartar og Skagen-sandwich, samt Gymplanken som kommer med diverse skinker, pølser og ost. Lokalet er morsomt og sjarmerende, med bord og stoler som er bevisst sammenrasket og delvis påmalt graffiti. Sofagruppene har i likhet med mange av gymeffektene på veggene et klart 70-tallspreg, det har i grunnen også hermetikkboksene av merket Vesteraalen som bestikket står på hodet i. «Serviettene» er rett og slett en tørkerull. Enkelt skal det være, og «comfy». Atmosfæren er deretter, koselig, ung, uformell og ikke så rent lite «hipp».

Vi velger å starte med oliven og Västerbottenost i påvente av hovedrettene, og det viser seg å være et godt barsnacksvalg. Den salte og friske Västerbottenosten er virkelig god, lagt i den samme sterke marinaden som de store grønne og saftige olivenene. Det begynner bra. Følget over bordet velger stedets burger, og går «all in», som vil si at bestillingen dobles. Dermed kommer et beist av en dobbeltdekker og rikelig med coleslaw, og kommentaren er at den i smak og konsistens slår det meste av det han har smakt av burgere i Oslo, også på steder som er langt mer dedikerte til sorten enn Grønland Gym.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Byløven har bestilt den grillede svinenakken, og et stort og ferdig oppskåret stykke ligger på en seng av kremet potetsalat, spisset med sterke og gode smaker av tyttebær, løk, sennep og en mild grillsaus med ørsmå innslag av røkt tre som gir smak til kjøttet. At potetsalaten er kald har også en umiddelbar kjølende effekt på kjøttet.

– Men jeg savner noe grønt til. Grønnsaker av noe slag som kunne gjort retten mindre bastant, sier Byløven, og angrer på at han ikke ba om å få en salat som «sideorder». Fries som ekstramateriale finnes selvsagt i menyen, men salat kun som hovedrett.

Grønland Gym er et slikt sted der man kan fristes til en drink som dessert.

– Men vi har også fått inn årets jordbær, og vaniljeisen er hjemmelaget, lokkes det med fra servitøren.

Det er ikke mange bitene jordbær som kommer på bordet, desto mere bjørnebær som koster bare en brøkdel av det årets første norske jordbær gjør. Men de er til gjengjeld søte og gode, og isen frisk med nydelig smak av vanilje. Og porsjonen er så rikelig at Byløvene et øyeblikk revurderer mulig bruk av ribbeveggen. Det øyeblikket varer heldigvis ikke så lenge. Du velger ikke Grønland Gym for helsas skyld.

– Skal vi ikke ta en øl til i stedet?