Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide helt ute av Oslo-lista

– Nominasjonskomitéen ønsket å ha meg på femteplassen på lista, men på forhånd hadde både jeg og Frode Jacobsen sagt at vi ønsket den sikre tredjeplassen. Jeg har valgt å avstå fra å stå på femteplassen. Men jeg har ikke trukket meg som kandidat, sier stortingsrepresentant og tidligere utenriksminister Espen Barth Eide til Dagsavisen.

LES OGSÅ: LO-topp Trine Lise Sundnes bekrefter: Vil på Stortinget for Oslo Ap

Søndag kveld offentliggjorde nominasjonskomitéen i Oslo Ap sitt forslag til stortingsvalglista før valget neste år. Forslaget skal nå på høring i partilagene før komitéen skal levere sitt endelige forslag seinere i høst.

Oslo Ap har fem stortingsrepresentanter i dag, men kan ende opp med å kun få fire etter neste valg. Det betyr at to kvinner og to menn kan stå på såkalte sikre plasser før valget neste år. Partileder Jonas Gahr Støre er selvskreven på førsteplassen. Nominasjonskomitéen måtte altså velge mellom Barth Eide og leder av Oslo Jacobsen på tredjeplassen.

LES OGSÅ: Knalltøff kamp om sikker stortingsplass (+)

De valgte Jacobsen.

– Vi har hatt en god og ryddig dialog. Jeg takket rett og slett nei til femteplassen fordi det tross alt er en risiko for at jeg da vil bli vararepresentant, noe som er veldig vanskelig i praksis. Etter grundige diskusjoner valgte de å innstille Frode, som er leder i Oslo Ap. Jeg ser at det er gode argumenter for det, men samtidig er jeg fortsatt kandidat til tredjeplassen, sier Barth Eide.

Han har skrevet mer utfyllende om sitt kandidatur på sin Facebook-side.

Slik er listeforslaget

De ti øverste personene på forslaget til liste er disse:

1 Jonas Gahr Støre

2 Zaineb Al-Samarai

3 Frode Jacobsen

4 Trine Lise Sundnes, foreslått av et flertall på seks medlemmer.

4 Kamzy Gunaratnam, foreslått av et mindretall på tre medlemmer.

5 Siri Gåsemyr Staalesen

6 Jon Reidar Øyan

7 Agnes Nærland Viljugrein

8 Farukh Qureshi

9 Nasir Ahmed

10 Hannah Gitmark

Det betyr at nominasjonskomitéen, ledet av tidligere byråd Tone Tellevik Dahl er delt i synet på om varaordfører Kamzy Gunaratnam eller LO-topp Trine Lise Sundnes skal få den sikre fjerdeplassen.

Vedtektene i Oslo Ap sier at de to første kandidatene skal være mann og kvinne, og at det skal være 50 prosent av hvert kjønn på lista totalt. Tidligere skreiv Dagsavisen at vedtektene tilsier at det skal være annenhver mann og kvinne, men det stemmer altså ikke, selv om partiet i mange år har praktisert en uskreven regel om at det skal være annenhver mann og kvinne

Glad fylkesleder

Frode Jacobsen har vært leder i Oslo Ap siden 2016. Han skriver på sin Facebook-side at han er glad for å bli enstemmig innstilt til tredjeplassen.

LES OGSÅ: Frode Jacobsen bekrefter: – Ja, jeg vil på Stortinget (+)

– Jeg er glad for at en enstemmig nominasjonskomite har foreslått meg på tredjeplass på Stortingslista til Oslo Arbeiderparti. Min motivasjon er på topp til å gjøre en jobb for Oslo Arbeiderparti og Oslofolk på Stortinget dersom partiorganisasjonen og senere nominasjonsmøtet følger komiteens foreløpige innstilling, skriver Jacobsen.