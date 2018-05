Oslo

Oslo er fortsatt rødt. Men bare på hengende håret. Det viser en splitter ny meningsmåling Sentio Research har gjort for Oslo Arbeiderparti.

Der får den rødgrønne sida 30 av 59 mandater, altså én ørliten bystyrerepresentants overvekt.

Men de rødgrønne kan takke Rødt for flertallet. Det som i dag er et lite parti med bare tre mandater i bystyret får, på denne målingen, doblet uttellingen. Rødt gjør sin beste Oslo-måling noensinne, med hele 9,3 prosent av stemmene.

Ved valget i 2015 fikk de til sammenligning fem prosent.

Jubler

– Dette er jo fantastisk bra tall, sier Bjørnar Moxnes, partiets eneste stortingsrepresentant.

– Vi fikk et nasjonalt gjennombrudd i høst, hvor vi har vist at vi tør å stille maktpolitikere til ansvar. Dette begynte vi jo med i Oslo, sier den kjempeglade partilederen.

– Hva ... øhh ... føler du nå?

– Vi har slitt med høyrevind fra alle kanter i årevis, med en langsiktig strategi om å bli det nye arbeiderpartiet. Endelig ser vi nå at det løsner, sier han.

– Hvis dette blir resultatet etter valget til neste år, skal dere i byråd da?

– Det må Oslo Rødt ta stilling til.

Utelukker ikke byråd

Samtidig som Rødt går fram, går Arbeiderpartiet kraftig tilbake. Ned sju prosent siden 2015.

– Er du fornøyd, Raymond Johansen?

– Jeg er fornøyd med at det er rødt flertall. Vi ligger på 25 prosent, vanligvis ligger vi lavere på kommunalt nivå enn på landet, så sånn sett er det ikke håpløst, sier byrådslederen.

– Men jeg er ikke fornøyd, vi skal opp, sier han.

– Går det an å se for seg Rødt i byråd sammen med dere?

– Rødt er et støtteparti for oss i dag. Vi har et godt samarbeid med dem, og de har flinke politikere. Nå har det aldri vært en aktuell problemstilling at Rødt vil inn i byråd, så jeg har ikke lyst til å spekulere i det.

– Men foran stortingsvalget utelukket Jonas Gahr Støre Rødt i regjering. Vi du utelukke Rødt i byrådet i Oslo?

– Det å utelukke noe som helst, når ti prosent av velgerne sier de vil stemme Rødt … Hvis det er tilfellet etter et valg, så må vi vise respekt for det velgerne har sagt.

– Jeg syns det å begynne å utelukke, er å være høy og mørk og lite respektfull overfor velgerne. Det vil jeg ikke.

– Men vi får se etter valget, legger han til.

Dødt løp

Om denne målingen var kommunevalget ville resultatet vært uvanlig knapt. Bare drøye 400 stemmer ville være nok til å snu hele valget fra rød til blå seier.

I tillegg ville Oslo bystyre for første gang på lenge fått en representant for Senterpartiet, som ville havnet på vippen.

PS: I vinter gjorde Høyre en undersøkelse som også skal ha vist rødgrønt Oslo-flertall. Men Høyre ville ikke offentliggjøre den.