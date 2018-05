Ti nye fotballregler

Oslo

I kampen mellom Stabæk og Rosenborg søndag fikk vi se noe vi har sett mange ganger før. En tidligere spiller for hjemmelaget får høre det fra hjemmesupporterne gjennom hele kampen, og når han scorer mål, feirer han med å løpe mot supportertribuna mens han holder en finger foran munnen og hysjer.

Denne gangen var det tidligere Stabæk-spiller Anders Trondsen som sto for den provoserende hysje-gesten, men man skal ikke ha sett mange kamper for å ha fått med seg lignende feiringer fra andre spillere.

Felles for disse feiringene: De belønnes aldri med gult kort. Ifølge regelboka til NFF skal «gestikulering eller handling som er provoserende» gis en advarsel, altså gult kort, men det skjer aldri.

Andre regler skal håndheves, men tilsynelatende kun til bestemte tidspunkter. Regelen om at man skal få gult kort for å drøye tida for eksempel, den gjelder kun fra og med det 89. spilleminutt. Og hvor mange ganger har vi ikke hørt NFF proklamere i forkant av første serierunde at i år skjer det! I år er året hvor vi skal slå hardt ned på holding i feltet! Det er glemt etter to serierunder.

Nei, det må nye retningslinjer til. Derfor har vi i Aperopet gjort NFF den tjenesten å sette opp de reglene det er viktigst å få på plass. Forslagene våre bærer kanskje litt preg av at vi er en gjeng gamle grinebitere som liker fotball best sånn den var i gamle dager, og regelendringene våre vil kanskje ikke vedtas ved akklamasjon på fotballtinget. Men uansett, her er vår liste over de ti nye reglene som trengs i norsk fotball!

10. Å ha fotballstøvler i en annen farge enn svart: Glem kontroll av knottene ved spillerbytter. Heretter er det skofargen som kontrolleres av fjerdedommer. Alle andre farger enn svart belønnes med gult.

9. Ta ballen før dommer blåser: Samme hvor hardt en spiller takles, og samme hvor åpenbart det er at han skal få et frispark. Hvis han stopper ballen med henda i det han går i bakken skal han ha gult kort, og frispark mot seg.

8. Skarre-r: Her gjennomføres en enkel kontroll i spillertunnelen før kamp. Samtlige spillere må sitere første vers av «Nystemten», og ved tydelig bruk av skarre-r vises spilleren gult kort. Dersom spilleren faktisk kan hele teksten skal kortet være rødt.

7. Provoserende hårsveis: En sveis kan være provoserende på utrolig mange måter, så her blir det opp til dommer å utvise skjønn. Sveiser som Marcus Pedersen har hatt, eller som inkluderer hår i strikk skal imidlertid alltid premieres med gult kort. Manbun gir umiddelbar utvisning.

6. Ankomst til stadionet med overdimensjonert headset: Det skal gis advarsel for bruk av store øreklokker fra Beats by Dre. Også bruk av Apple AirPods kan sanksjoneres.

5. Holde seg for munnen når man snakker på banen: Nei, du spiller ikke i Premier League, og ingen norske redaksjoner kommer til å hyre inn en leppeleser for å finne ut hva du sa til medspilleren din rett før avspark i kampen mot Ranheim. Gult kort!

4. Tatoveringer: Full sleeve gir gult, nakketatovering gir rødt og pistoltatoveringa til Nicki Bille Nielsen gir utestengelse på livstid fra all organisert idrett.

3. Takke Gud: Det å takke Gud etter scoring skal belønnes med gult kort. Det gis imidlertid fritak fra denne regelen dersom spilleren også skylder på Gud når han brenner en åpenbar sjanse.

2. Overdreven dribling: Hvis man gjør flere enn fire overstegsfinter etter hverandre eller ender opp med å drible seg selv eller en medspiller, da skal man føres med sirlig skrift på dommerens gule kort.

1. Filming: Siden dagens ordning med gult kort for filming åpenbart ikke nytter så må vi sette inn sterkere lut. Filming gir heretter direkte rødt kort og to års utestengelse. En spiller som faker skade skal i tillegg påføres den aktuelle skaden av en motstandersupporter.

Vi vurderte i tillegg å ta med et punkt om at dersom man heter Mike Jensen, Frode Kippe eller Pål André Helland skulle man automatisk få rødt kort basert på generell ufordragelighet, men vi droppa det.

Vi er tross alt ikke helt urimelige.