I regjeringens forslag til kriselov åpnes det for å gjøre unntak fra kravet om fremleggelse av politiattest før ansettelser, dersom det er behov for å ansette noen raskt i sentrale samfunnsfunksjoner.

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for kunnskap og oppvekst i Oslo, mener regjeringen bør trekke dette forslaget.

– I en krisesituasjon hvor barn er særlig sårbare, vil det være økt risiko for at for eksempel pedofile søker seg til posisjoner og situasjoner hvor sårbare barn befinner seg. Det vil i så fall være katastrofalt for barn og unge som allerede er i svært vanskelige situasjoner i livene sine, sier hun.

