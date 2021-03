– Jeg er veldig glad for at Oslo fortsetter å ta ansvar i koronapandemien. Testing er et av de mest effektene verktøyene vi har for å få kontroll over smittesituasjonen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Teststasjonen på Adamstuen testet 917 personer, noe som var flest i byen.

– Høyere testtall betyr også at vi kan vente oss fortsatt høye smittetall i dagene som kommer, sier Johansen.

– At så mange tester seg, betyr at vi klarer å fange opp mer smitte, isolere de som er smittet og sette folk i karantene. Dermed øker sjansene for igjen å slå ned smitten, sier byrådslederen.

Den forrige testrekorden, som lød på 4.346 testede personer, ble satt torsdag 18. februar, like før vinterferien startet i hovedstaden.

