Se sliden over for å finne alle bildene fra jule-arrangementet

Etter seremonien på Stortorvet, hvor ordfører Marianne Borgen stod for julehilsenen, kjørte trikken til Nationaltheatret, hvor ferden gikk videre under bakken, til nedlagte Valkyrien stasjon.

Pyntet til jul

Der er det også, tradisjonen tro, også pyntet til jul. Og fra Norges Musikkhøgskole stilte seks studenter opp med sine celloer, og sørget for julelyd i tunnelen.

Men man skal ha øynene godt med seg når T-banen suser forbi mellom Majorstuen og Nationaltheatret stasjoner.

Stasjonen var egentlig planlagt å ligge midt mellom Nationaltheatret og Majorstuen, men ble lagt på Valkyrien etter at et uhell 23. oktober 1912, under anlegget av undergrunnsbanen, forårsaket at 800 kvadratmeter av gatelegemet raste ned i tunnelen.

Den ble tatt i bruk 28. juni 1928. Stasjonen ble stengt i 1985 på grunn av kort avstand til Majorstuen og fordi det var både vanskelig og risikabelt å utvide den for T-banetog med flere enn to vogner.

Les også: Færre lager eller kjøper julekalender. Takk Gud for det.

Julenisse

I dag er det kun julenissen som holder hus på Valkyrien stasjon.

I følge ham selv har han vært der i 107 år.

– Jeg gikk over her en dag for 106 år siden, og fulgte med da gata forsvant under meg, sa Sporveisnissen, da Dagsavisen fikk lurt inn en nisseprat og årets ønskeliste.

Og ha lovet å følge opp.

– Det triste med det var at det ikke var noen utganger, og jeg var helt alene her nede fram til 1928, da stasjonen åpnet. Fra da og fram til 1985 var det hyggelig å være nisse her, sa han sårt.

Les også: Seriene som teller ned til julaften

Men i hele desember kan han glede seg over at stasjonen er julepyntet og livaktig.

Tar du banen fra Majorstua mot sentrum, bør du sitte på høyre side i vogna, for å få med deg Sporveiens julehilsen best.

Og følger du ekstra godt med, vil du også se Sporveisnissen vinke til deg.

Med et ønske om god jul.

Les også: «Jul i Blodfjell 2»: Morsommere julekrim denne gangen