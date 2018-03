Tennistrøbbel på Holmenkollen

Oslo

Etter lange og harde kamper vedtok bystyret i fjor endelig å godkjenne det enorme tennisanlegget som Holmenkollen Tennisklubb ville bygge på den såkalte «Bautatomta».

Mot store protester både fra naboer og høringsinstanser ble omregulering av tomta, fra friområde til tennisbane, vedtatt, mot bare Rødt sine stemmer. Siden har også Holmenkollen fått millioner i tilskudd fra kommunen.

Det var bare et lite hinder igjen: Fylkesmannen. Og mandag i denne uka kom vedtaket: Fylkesmannen sier nei. Bystyrets vedtak er opphevet.

Erstatningstomt

– Vi har kommet fram til at en av anførslene fra klagerne må tas til følge. Vi har gitt medhold i at saken ikke var tilstrekkelig utredet med hensyn til barn og unges interesser, sier fungerende avdelingsdirektør Odd Meldal hos Fylkesmannen til Dagsavisen.

– Det er særlig at det verken er avsatt eller anskaffet et erstatningsareal som er problematisk, sier han.

Kort sagt: Skal Holmenkollen Tennisklubb få bygge anlegget må de enten komme opp med et annet friområde som barn kan leke i, eller i det minste argumentere bedre for hvorfor ikke.

– Det er innmari leit, sier Bjørne Byhring.

Han er styreleder i tennisklubben, og har jobbet i mange år for anlegget.

– Men jeg håper å få med kommunen videre og at kanskje byrådet kan sette oss på en liten fasttrack, så det ikke tar åtte år til, sier han.

Byhring forteller at de nå får sette seg ned med politikerne for å se gjennom prosjektet på nytt.

– Er det slutt nå?

– Klubben har ikke tenkt å gi opp. Det gjør vi ikke før vi stanger hodet inn i en betongvegg, sier han.

Byhring presiserer at det Fylkesmannen er forståelig og sikkert korrekt.

– De som har satt i gang klagesaken bør ha rimelig dårlig samvittighet i forhold til barn og unge i området. Jeg greier meg, for jeg kan kjøre bil til et anlegg et annet sted. Men barna, de er blitt effektivt stoppet av noen grinete naboer, det synes jeg er synd, sier han.

Stemte mot

– Vi er helt enig med Fylkesmannen. Vi har påpekt det samme hele veien, sier Eivor Evenrud.

Hun er bystyrerepresentant for Rødt, det eneste partiet som stemte mot omreguleringen av området.

– Hva tror du skjer nå?

– Jeg vil tro at man legger fram saken på nytt med noen endringer. Tennisklubben har jo fått velvilje i alle partier unntatt Rødt, sier hun.