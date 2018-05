Tenåringer skjøt med softgun på T-banen – politiet pågrep feil tenåringer

Oslo

Minst én person ble truffet da tre gutter i tenårene avfyrte en softgun på T-banen i Oslo 17. mai.

Personen som ble truffet, er imidlertid ikke skadd. Det var personens samboer som meldte fra til politiet.

– Alvorlig

Politiets patruljer meldte først at de hadde funnet både guttene og softgun-våpenet kort tid senere, men har siden slått fast at guttegjengen ikke var involvert i T-bane-episoden.

– Også de guttene hadde et softgun-våpen. De forklarte at de hadde kjøpt det av en gateselger, og politiet ble med til selgeren slik at guttene kunne få pengene tilbake. Vi kan ikke utelukke at guttene fra T-banen har kjøpt sitt våpen fra samme selger som den andre guttegjengen, opplyser operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet opplyser at de beslaglegger de softgunene selgeren har igjen i utsalget, og anmelder selgeren.

– Det er ulovlig å selge softgun til barn under 18 år, og disse guttene var rundt 13 år. Derfor har vi valgt å kontakte jurist for å se hva vi gjør med denne saken, sier han. (NTB)